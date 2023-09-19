Олонецкий суд выгнал гражданина Узбекистана из страны за нарушение закона

Мужчина находился в России без разрешительных документов.

Постановлением Олонецкого районного суда гражданина Узбекистана признали виновным в административном правонарушении.



Как удалось выяснить, мужчина находился в деревне Верховье без документов, подтверждающих право на пребывание в России. Кроме того, он вовремя не подал заявление об утрате миграционной карты и самостоятельно не уехал из страны, хотя был обязан сделать это еще 21 октября 2022 года.



Иностранец свою вину в признал полностью. Кроме того, за подобные нарушения в этом году его уже наказывали.



В результате суд оштрафовал его на две тысячи рублей и постановил выдворить иностранца за пределы РФ.



Постановление не вступило в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что такому же наказанию подвергли граждан Саудовской Аравии и Армении. Они нарушили правила пребывания в пограничной зоне.