"Он был и будет легендой": В Карелии простились с профессором ПетрГУ Юрием Лупандиным

Доктор медицинских наук Юрий Васильевич Лупаднин скончался на 82 году жизни, 4 мая его похоронили.

"Петрозаводск простился с Юрием Васильевичем Лупандиным, доктором медицинских наук, профессором Петрозаводского государственного университета. В течение 20 лет он был деканом медицинского факультета, до 2018 года заведовал кафедрой физиологии человека и животных. Приношу искренние соболезнования Ларисе Дмитриевне Лупандиной, родным и близким Юрия Васильевича", – написал на своей странице "ВКонтакте" министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Юрий Лупандин – автор многочисленных статей, нескольких монографий. Через его жизнь прошло множество студентов, о которых он рассказывал с вдохновением, отмечается на сайте ПетрГУ.

"Многие скажут, что Юрий Васильевич был легендой нашего университета. Да, это верно, он был и будет легендой. Для нас же это был и до сих пор есть совершенно реальный человек, с которым мы прошли последние сорок лет жизни кафедры. Легендой для нас он станет позже.аверное, главное, что передал Юрий Васильевич Лупандин мне и нам всем на кафедре – желание работать и добиваться успеха, делать все самим, смело идти на контакт и переговоры с людьми, искать компромисс для пользы дела, искать новые горизонты. Таким он и останется в нашей памяти – активный, парадоксальный, с непередаваемым юмором", – поделился своими воспоминаниями заведующий кафедрой физиологии человека и животных, патофизиологии, гистологии профессор А.Ю. Мейгал.