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"Он был неконфликтный, и сам драку никогда не начинал"

Новости. Общество
14:02, 29 Августа 2020
фото: © фото предоставлено близкими погибшего
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В Нальчике начался суд над полицейским из Чечни, который обвиняется в убийстве коллеги из Карелии на курсах повышения квалификации.

Нальчикский городской суд приступил к рассмотрению дела об убийстве сотрудника отряда спецназначения «Гром» из Карелии Александра Флегонтова. ЧП произошло 18 октября 2019 года. 34-летний лейтенант полиции погиб после конфликта со своим коллегой из Чечни на курсах повышения квалификации, которые проходили в Нальчикском филиале Северо-Кавказского института повышения квалификации Краснодарского университета МВД России.

В убийстве жителя Карелии обвиняют Хизира Зубайраева, сотрудника полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова. По версии следствия, Зубайраев убил своего коллегу по неосторожности: он ударил Флегонтова в лицо, тот упал с лестницы, ударился головой и умер.

Родственники погибшего утверждают, что Александр Флегонтов отличался спокойным нравом и не стал бы провоцировать драку.

"Он был неконфликтный. Он сам не начинал драки никогда. Он мог за кого-нибудь заступиться, влезть в драку. Но сам он драку никогда не начинал", - рассказала "Столице на Онего" мать погибшего полицейского Антонина Флегонтова.

Подробнее о громком уголовном деле и суде читайте в материале "Это неслучайная смерть".

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Комментарии

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Изя
2020-08-29 14:44:35
Хороший был парень , жалко :)
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