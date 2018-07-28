В Кондопоге на стене дома № 22 по улице Советов открыли мемориальную доску в память о генеральном директоре ОАО "Кондопога" Виталии Федермессере.

Виталий Федермессер более 40 лет отдал градообразующему предприятию, а с 1989 по 2008 годы был его руководителем.

Федермессер навсегда вписал свое имя в историю Кондопоги, Кондопожского района и всей республики. Он обладал непростым характером, однако жил среди простых людей, которые за глаза звали его "дядей Федей", знал обо всем, что происходит в городе. Но самое главное – ему и его команде удалось в сложнейших экономических условиях не просто сохранить крупнейшее предприятие, но и мощно его развивать. У комбината всегда была репутация надежного и сильного делового партнера.

В день памяти, 19 июля, работники предприятия и простые кондопожане снова с благодарностью вспомнили человека, который в трудные для страны времена не только поднял градообразующее предприятие на высокий уровень, но и внес огромный вклад в развитие города. При нем появилось множество социальных объектов – Дворец искусств и Ледовый дворец, Творческий центр с конференц-залом и гостиницей, детская музыкальная школа, стадион с современным травяным покрытием, детская библиотека с компьютерным залом, шахматный и атлетический клубы, башня с карильонами и часами и другое. Где бы он ни был – всегда привозил что-то новое и нужное для города.

"Он опередил время своими мыслями, своей энергией. Он понимал, что все взаимосвязано – город, район, производство. И это правильно – нельзя это разделять. Нам передана почетная обязанность, и наша задача – не споткнуться, сделать так, как мечтал Виталий Александрович",- говорит новый руководитель АО "Кондопога" Юрий Айвазов

Кто сегодня продолжает дело Виталия Федермессера - читайте в материале "Столицы на Онего".