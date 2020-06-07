Онежский судостроительно-судоремонтный завод приступил к реализации крупного заказа

Формирование портфеля заказов и модернизация предприятия ведётся в рамках решений Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

В юбилейный для нашей республики день на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (ОССЗ) состоялась торжественная церемония закладки нового краболовного судна.

Выступая на торжественной церемонии, заместитель премьер-министра правительства РК по вопросам экономики Дмитрий Родионов отметил, что сегодня происходит знаковое событие для нашего края – закладка первого из семи судов-краболовов для группы компаний "Русский краб".

"Государственная комиссия по подготовке к празднованию 100-летия нашей республики всегда уделяла значительное внимание Онежскому судостроительно-судоремонтному заводу как одному из флагманов карельской промышленности. И как результат этого внимания – самый крупный заказ для предприятия за всю его новейшую историю, что позволяет обеспечить загрузку завода на 5 лет. Параллельно ведется работа по реализации проекта глубокой модернизации", – сказал Дмитрий Родионов.



Договоры о строительстве семи судов, предназначенных для вылова и перевозки живого краба, были подписаны между АО "ОССЗ" и Группой компаний "Русский краб" 31 января 2020 года и уже сейчас, несмотря на пандемию коронавируса, предприятие раньше срока приступило к постройке судна.

Проект краболовных судов CCa 5712LS, предназначенных для эксплуатации в Охотском и Беринговом морях, разрабатывается петербургской компанией "Дамен Инжиниринг". Суда должны быть построены в течение пяти лет – с 2020 года по 2024 год. Однако директор АО "ОССЗ" Владимир Майзус отметил, что коллектив завода надеется завершить всю серию судов в 2023 году.

О высоком профессионализме карельских корабелов говорит и тот факт, что на строящихся судах планируется реализовать ряд новых для отечественной отрасли решений в части систем хранения, выгрузки и переработки краба. Суда будут отличаться увеличенной мощностью по добыче, хранению живой и замороженной продукции, большим числом ловушек, современными экологичными двигателями, резервной системой электродвижения. Значительно более комфортным, по сравнению с прежними краболовами, станет и жилой блок судна. Корабль сможет перевозить до 120 тонн живого краба.

"Для ГК "Русский краб" строительство нового флота является стратегически важным проектом. Его реализацию мы доверили профессионалам. Онежский судостроительно-судоремонтный завод – предприятие, имеющее серьезный опыт в строительстве технически сложных судов. Свою надежность завод подтверждает и в нынешних непростых условиях – несмотря на объективные ограничения, строительство ведется в контрактные сроки", – сказал генеральный директор ГК "Русский краб" Дмитрий Трубников.



Завершилась церемония по традиции прикреплением закладной доски к корпусу судна почётными гостями праздника – депутатом Государственной Думы России Валентиной Пивненко, заместителем премьер-министра правительства Карелии Дмитрием Родионовым, заместителем Генерального директора ГК "Русский краб" Дмитрием Саповым и директором ОССЗ Владимиром Майзусом.