ОНФ организовал опрос о качестве питания в детсадах и школах Карелии

Общероссийский народный фронт в рамках проекта "За честные закупки" запустил опрос о качестве питания в социальных учреждениях России, в том числе Карелии.

"Предыдущий всероссийский интернет-опрос, который проводился год назад, показал, что 56% граждан пессимистично настроены в отношении качества питания в образовательных и медицинских организациях страны", - говорится в сообщении ОНФ.

Принять участие в опросе может любой желающий. Цель опроса — получить максимум информации от жителей регионов о том, с какими проблемами сталкиваются они или их дети в столовых детских садов, школ и больниц.

Опрос размещен здесь.