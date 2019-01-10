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Новости. Общество
11:25, 10 Января 2019

ОНФ проверит новостройки, возведенные в Карелии по программе расселения аварийного жилья

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Отделение ОНФ в Карелии продолжает держать на контроле ситуацию с домами для переселенцев из аварийного жилья.

Член регионального штаба ОНФ в Карелии Татьяна Лебедева рассказала, что в конце декабря 2018 года Минстрой Карелии отчитался о завершении программы по переселению из аварийного жилья. Республике, которая на протяжении долгого периода была аутсайдером программы, потребовался лишний год, чтобы закончить строительство домов для переселенцев из аварийного фонда.

Лебедева пояснила, что причин этому много. Недобросовестные подрядчики, которые начали возводить дома в 2015 г. и 2016 годах, но так и не завершили строительство. Ранее неучтенные аварийные квадратные метры, которые были выявлены в республике лишь в сентябре 2017 года.

"И за последний год региональными властями была проведена действительно большая работа. Только за 2018 год расселено более 55 тыс. кв. м аварийного фонда. Новое жилье получили порядка 3 тыс. человек. Дома построены в Петрозаводске, Кеми, Беломорске, Сортавале, Олонце, поселках Сосновец, Летнереченский, Рускеала, Сумский Посад, Рабочеостровск, Матросы, Пряжа, Шелтозеро. Насколько качественно выполнены работы, довольны ли новоселы своими квартирами, покажет наш мониторинг. Мы проведем выездные рейды по домам для переселенцев из аварийного жилья в первом квартале 2019 года", – подытожила Лебедева.

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