"Они должны получать больше" - Игорь Корсаков о зарплате медиков

Вице-премьер правительства Карелии по здравоохранению и социальной защите Игорь Корсаков рассказал о зарплатах медиков.

В Карелии началась работа по созданию единого регионального Центра скорой медицинской помощи, который объединит все подстанции в районах, а также службу санитарной авиации и медицины катастроф. В новое республиканское учреждение войдет и станция скорой помощи БСМП Петрозаводска, сотрудники которой объявили итальянскую забастовку, добиваясь изменения условий работы и оплаты труда.

В интервью "Столице на Онего" Игорь Корсаков рассказал, достаточно ли получают медики в Карелии.

"Если учесть, как они работают, они должны получать больше. И не только на "скорой". Возьмите хирургов. Они в шесть вечера заходят в операционную, в шесть утра выходят. По 12 часов в операционной спасают жизни, едва помыться успевают между операциями. Сколько надо платить за такую работу?! Я считаю, что любой медик за свой квалифицированный труд должен получать хорошую зарплату. Именно поэтому мы прекрасно понимаем тех же фельдшеров с БСМП. Конечно, если они хотят работать только в укомплектованных бригадах, мы будем стараться это обеспечить. Но такие вопросы не решаются по мановению волшебной палочки. Тем более, что далеко не все хотят работать только на ставку. Многие медики, наоборот, хотят брать дополнительную нагрузку, чтобы дополнительно зарабатывать", – отметил вице-премьер.

О новом региональном Центре скорой помощи читайте здесь.