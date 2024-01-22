«Они — настоящие герои!» — Сегежа простилась с земляками

В Сегеже проводили в последний путь троих земляков, погибших на спецоперации.

Власти Сегежского мунициапального округа рассказали о прощании с погибшими на СВО земляками.

«Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах!» — говорится в сообщении официального паблика.



В понедельник, 22 января, сегежане простились с Писаревым Денисом, Хомицевичем Олегом и Безвытновым Владимиром, которые погибли в зоне проведения специальной военной операции.



«Низкий поклон родителям, воспитавшим достойных сыновей, которые отдали жизнь ради будущего нашей огромной Родины.

Они — настоящие герои! Не может быть большей жертвы, чем собственная жизнь, и это истинное проявление мужества!» — написали власти Сегежского муниципального округа.



«Мы помним! Мы гордимся! Вечная слава Героям!» — добавили в сети.