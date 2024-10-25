Онихофагия у детей: Надежда Дрейзис подсказала, как помочь ребенку избавиться от вредной привычки

В соцсетях Надежда Дрейзис поделилась с родителями советами о том, как избавиться от вредной привычки у детей.

Надежда Дрейзис, главный врач детской поликлиники № 1 в Петрозаводске, поделилась своим опытом борьбы с распространенной детской проблемой — онихофагией, или привычкой грызть ногти.

По словам врача, часто причиной этой привычки становится повышенная тревожность и стресс у ребенка. «Чтобы эффективно бороться с этим, необходимо понять, в каких ситуациях ребёнок склонен к данному действию. Причины тревоги могут быть для нас не всегда очевидны, однако их проработка помогает в победе над бессознательным действием», — отметила Надежда Дрейзис.

Врач подчеркнула, что критика и наказание в этом случае только усугубят ситуацию. «Ребёнку можно объяснить, почему именно нельзя грызть ногти, и какие последствия могут у этого быть. Однако указывать на то, что у него что-то не в порядке с руками, не следует», — написала она и напомнила, что детей надо не осуждать, а поддерживать.

По словам Дрейзис, привычку грызть ногти можно заменить другим действием — например, игрушкой-антистресс или браслетом с бусинами, которые можно перебирать. Важно, чтобы ребенок сам выбрал, что ему больше подходит — и, конечно, был включен в борьбу с вредной привычкой.

«Родителям нужно поощрять успехи детей в противостоянии привычке. А вот недостатки лучше порой не замечать», — добавила врач в конце.