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Онкобольным в Карелии окажут поддержку и психологическую помощь

Новости. Общество
12:07, 28 Мая 2020
фото: © Владимир Гердо/ТАСС
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В Карелии реализуется социальный проект для людей, столкнувшихся с онкодиагнозом – "Иди со мной!".

Как сообщила руководитель проекта Ольга Николаева, "Иди со мной!" – это проект, который оказывает психологическую, социальную и информационную помощь людям, столкнувшимся с онкодиагнозом независимо от того, находится человек на лечении или в ремиссии.

Проект реализуется в Петрозаводске, Кондопоге и Сегежском районе. 

Участники группы взаимопомощи, приведут в пример свой личный опыт, который помог им справиться с болезнью. Так они помогут другим людям принять диагноз и замотивируют двигаться вперёд и только вперёд. В рамках проекта участников ждут психологические тренинги, консультации с психологом, уроки танцев, занятия фитнесом, мастер-классы, посвящённые различным видам рукоделия и творчества и многое другое. Кроме того каждый участник может вступить в закрытое сообщество в VK (вконтакте), где получит обратную связь и поддержку в любое время.

"При мысли о долгом лечении и осознании того, что жизнь не станет прежней, появляется страх. Современное медицинское лечение позволяет справиться с болезнью, но перебороть страх того, что человеку нужно влиться в привычный ритм жизни, это определенного рода психологический барьер и как раз на это проект и нацелен, вернуть человека в общество", –рассказала Ольга Николаева.

"Иди со мной" приглашает людей, которые столкнулись с окологией, присоединиться к дружной группе единомышленников проекта и вместе оказать друг другу необходимую поддержку.

Пишите организатору проекта Ольге Николаевой здесь

Группы в Вконтакте:

- Петрозаводск, Кондопога: https://vk.com/idisomnoiptzk;

- Сегежа, Надвоицы : https://vk.com/idisomnoisegnad.

 

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