Онколог из Москвы внедряет новые методы диагностики в городе горняков в Карелии

В Костомукше впервые проведена трепанобиопсия молочной железы под УЗИ-контролем.

Диагностическое исследование, обеспечивающее выявление патологии молочной железы и поставку точного диагноза, впервые было проведено в Центре амбулаторной онкологической помощи при Межрайонной больницы №1 Костомукши. Об этом сообщается в паблике Центра, которым руководит москвичка, выпускница РНИМУ имени Н.И Пирогова Ксения Петрова.

Биопсийный пистолет в Центре амбулаторной онкологической помощи появился благодаря помощи Благотворительного фонда "Живой город".

Ксения Петрова поблагодарила "Живой город" и своих коллег - врача УЗ-диагностики Матвееву Елену Александровну и медсестру Новосвит Анну Николаевну за то, что помогли с организацией и воплощением этой идеи.

"На очереди биопсия предстательной железы и установка порт-систем для химиотерапии", - пишет хирург-онколог Петрова с паблике Центра.

Ранее заведующая Центра амбулаторной онкологической помощи Костомукши Ксения Петрова рассказала о переезде из Москвы и развитии помощи пациентам с онкологией.