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Онколог рассказал, с какими тревожными сигналами нужно обращаться к врачу

Новости. Общество
19:40, 23 Мая 2021
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Немотивированное похудение, наличие уплотнений, изменение давно существовавших родимых пятен должны стать поводом для максимально раннего визита к медикам.

Об этом рассказал в интервью РИА Новости главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.

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"При возникновении малейших симптомов, дискомфорта нужно обращаться к врачу", - напомнил он.

Слабость, примесь слизи или крови в кале или в выделениях из соска у женщин, как напомнил Хатьков, - тревожные сигналы, которые также требуют незамедлительного посещения специалистов.

Он также рассказал, что чаще всего у онкобольных в Москве встречаются рак молочной и предстательной желез, далее идут колоректальный рак, рак легкого и рак желудка.

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