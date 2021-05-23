Онколог рассказал, с какими тревожными сигналами нужно обращаться к врачу

Немотивированное похудение, наличие уплотнений, изменение давно существовавших родимых пятен должны стать поводом для максимально раннего визита к медикам.

Об этом рассказал в интервью РИА Новости главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.

"При возникновении малейших симптомов, дискомфорта нужно обращаться к врачу", - напомнил он.

Слабость, примесь слизи или крови в кале или в выделениях из соска у женщин, как напомнил Хатьков, - тревожные сигналы, которые также требуют незамедлительного посещения специалистов.

Он также рассказал, что чаще всего у онкобольных в Москве встречаются рак молочной и предстательной желез, далее идут колоректальный рак, рак легкого и рак желудка.