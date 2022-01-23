Онлайн-инвестиции и игра на бирже оставили пенсионера из Карелии без сбережений

Полиция Прионежского района расследует очередной случай мошенничества, сообщили в МВД Карелии.

В конце декабря 75-летний житель Прионежья обратился в полицию. Оказалось, мужчина заинтересовался возможностями получения онлайн-дохода, увидев рекламу в интернете. Сбережения у пенсионера имелись.

Мужчина ввел свои данные на сайте, и вскоре с ним с помощью видеозвонка связался якобы начальник, предложивший пенсионеру инвестировать сбережения. Тот согласился и стал общаться с целым рядом «аналитиков», «финансистов» и «брокеров».

Поначалу советы «специалистов» вроде бы немного повысили благосостояние жителя Карелии, но затем новые инструкции начали становиться все более абсурдными. К примеру, следовало перевести «бывшему банкиру» все деньги, которые предназначались для вложений. Сумма в 400 тысяч рублей была добровольно перечислена жителем Прионежья на посторонний счёт.

В какой-то момент биржевой счет пенсионера оказался заблокирован — якобы он должен оплатить некую страховку. Продолжая общаться с личным «брокером», который постоянно уходит от прямых вопросов о судьбе денег, пенсионер обратился в полицию Прионежского района с просьбой разобраться в ситуации.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.