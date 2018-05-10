ООО "Автоспецтранс" объяснил, кто должен следить за мусорными площадками

По республике в целом удалось наладить своевременный вывоз твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок, считает директор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Автоспецтранс" Иван Новиков.

Вместе с тем, отмечаются факты разбросанного мусора на придомовых территориях и вблизи контейнерных площадок.

"Напомню, что региональный оператор несет ответственность за обращение с ТКО с момента их погрузки в мусоровоз в местах сбора и накопления. Содержанием контейнерной площадки согласно Постановлению Правительства РФ № 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами" занимается собственник земельного участка, на котором она расположена. Такими собственниками могут быть управляющие компании (УК), ТСЖ или муниципалитеты", - сообщил Иван Новиков, слова которого приводит пресс-служба карельского Минстроя.

Директор компании-регоператора пояснил, что если контейнерная площадка для твердых коммунальных отходов является общим имуществом многоквартирного дома и находится на его придомовой территории, то за ее содержание и ремонт отвечает управляющая компания. Если же контейнерная площадка находится на муниципальной земле, то за ее ремонт и содержание отвечает местная администрация.

ООО "Автоспецтранс" обратился к гражданам и организациям соблюдать порядок и чистоту рядом с домом и на контейнерной площадке, а также сообщать на "горячую линию" 8-800-550-60-26 (звонок бесплатный) о несвоевременно вывезенном мусоре, что даст возможность оперативно принять меры реагирования.