КРЦ и ПКС-Водоканал подарили потребителям умные счетчики

ООО "КРЦ" и АО "ПКС-Водоканал" подвели итоги поощрительной акции "Раздаем подарки!" среди потребителей, погасивших задолженности.

10 счастливчиков стали обладателями умного прибора учета воды и сертификата на его бесплатную установку! Победителей выбирали методом случайного отбора. Торжественное вручение призов прошло в ООО "КРЦ" по адресу: ул. Варламова, д. 9. Умные приборы учета воды самостоятельно передают показатели в расчетный центр, что очень удобно для потребителей. Такой счетчик при желании может установить каждый, для этого достаточно обратиться в ООО "КРЦ" или Центр единого обслуживания (ЦЕО), расположенного по адресу: ул. Гоголя, д. 60 и ул. Варламова, д. 9. Напомним, что теперь в ЦЕО можно заказать обратный звонок. Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно позвонить по номеру: 56-04-31, выбрать цифру 4 в тональном режиме, продиктовать номер, на который вам следует перезвонить и обозначить удобное для звонка время.

А мы поздравляем победителей акции "Раздаем подарки!" Погаси долги за водоснабжение и водоотведение - и, может, следующим победителем нового розыгрыша станешь именно ты!

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