Опасность от детей: ученые назвали главных распространителей коронавируса

Наибольшую роль в распространении коронавируса в мире сыграли дети и молодежь, это следует из исследования специалистов Принстонского и Калифорнийского университетов, а также Университета Джонса Хопкинса.

Ученые проанализировали данные о 85 тыс. случаев заражения коронавирусом в Индии и попытались отследить пути распространения инфекции, установив контакты заболевших.

Оказалось, что чаще всего источником заболевания были молодые люди и женщины. При этом ученые сочли, что в мире недооценивается роль детей в вопросе передачи вируса. Об этом сообщают Известия со ссылкой на журнал Science .

Специалисты отметили, что на детей и молодых людей приходится треть случаев COVID-19, и именно они играют ключевую роль в передаче вируса среди населения. Самой чувствительной группой для вируса оказались люди в возрасте от 50 до 64 лет.