Опасную бочку с нефтепродуктами до сих пор не убрали из поселка Карелии

В поселке Заречный, где летом разлился мазут, последствия утечки не устранены.

Напомним, в поселке Заречный из большой бочки, оставшейся от старой котельной, летом начал вытекать мазут. Было установлено, что частичный разлив нефтепродуктов произошел из-за повреждения емкости. Прокуратура провела проверку, виновник был найден. Его оштрафовали.

Но как пишут "Новости Костомукши", а мазут и ныне там, хотя погода уже скоро затруднит ликвидацию разлива.

"Как пояснил и.о. главы округа Сергей Новгородов, договор со специализированной организацией на утилизацию мазута сейчас находится в стадии заключения. Проблема будет решена в течение октября", - сообщает издание.