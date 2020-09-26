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Опасную бочку с нефтепродуктами до сих пор не убрали из поселка Карелии

Новости. Общество
15:16, 27 Сентября 2020
фото: Новости Костомукши
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В поселке Заречный, где летом разлился мазут, последствия утечки не устранены.

Напомним, в поселке Заречный из большой бочки, оставшейся от старой котельной, летом начал вытекать мазут. Было установлено, что частичный разлив нефтепродуктов произошел из-за повреждения емкости. Прокуратура провела проверку, виновник был найден. Его оштрафовали.

Но как пишут "Новости Костомукши", а мазут и ныне там, хотя погода уже скоро затруднит ликвидацию разлива.

"Как пояснил и.о. главы округа Сергей Новгородов, договор со специализированной организацией на утилизацию мазута сейчас находится в стадии заключения. Проблема будет решена в течение октября", - сообщает издание.

 

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Комментарии

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zanoza
2020-09-27 16:22:11
Полнейшая бесхозяйственность в нашем регионе! Вообще-то это ЧП, а значит никакого промедления не должно было быть, но на ЧП похоже решили забить! Ждут волшебного пенделя, не иначе!
Гость
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