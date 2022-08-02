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Опасную плитку заменили на крыльце бассейна H2O в Петрозаводске

Новости. Общество
10:14, 08 Августа 2022
фото: © Наталья Соколова / «Столица на Онего»

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Впервые со дня открытия бассейна на улице Хейкконена начался ремонт его входной зоны.

Бассейн H2O, где занимаются воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва № 3, школьники и детсадовцы микрорайона Древлянка, дождался ремонта.

Как отметила заместитель главы Петрозаводска, руководитель комитет социального развития Наталья Кармазина, у посетителей бассейна было много нареканий из-за скользкой плитки, которой выложено крыльцо спортобъекта. Сегодня подрядчик переделывает входную зону. У главного входа устанавливается новая нескользкая плитка, брусчатка. А дорожку к бассейну решили заасфальтировать. На все работы выделено 5 млн рублей.

«Сейчас много дискуссий по поводу применения плитки при благоустройстве входной зоны в наших учреждениях. Нужно ли переходить на природный камень? Но здесь подрядчик подошел к работе тщательно с точки зрения гидроизоляции и подбора материалов. Так что будем надеяться, что жалоб на состояния крыльца в H2O мы больше не услышим. Скоро в бассейне начнется и замена оконных блоков. А 1 сентября любимый горожанами спортивной объект откроет свой новый сезон», — рассказал глава Петрозаводска Владимир Любарский.

Подробнее о большом ремонте ко Дню знаний в Петрозаводске читайте здесь.

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