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Опасные бактерии обнаружили в воде на Каменном карьере в Петрозаводске

Новости. Общество
13:23, 24 Августа 2021
фото: © vk.com/wwdive

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Пробы воды, отобранные в месте отдыха у воды на берегу Ключевского карьера, не прошли проверку Роспотребнадзора Карелии.

По результатам проведенного в августе мониторинга установлено, что проба воды, отобранная в месте отдыха у воды на берегу Каменного карьера, не соответствует требованиям санитарного законодательства, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Показатель термотолерантных колиформных бактерий, которые похожи на кишечную палочку, составил 230 КОЕ/100 см3 (показатель количества жизнеспособных микроорганизмов в единице объема). При этом гигиенический норматив этих бактерий - не более 100 КОЕ/100 см3. Показатель общие колиформные бактерии составил 2400 КОЕ/100 см3, при гигиеническом нормативе не более 500 КОЕ/100 см3.

Информация о качестве воды в местах отдыха у воды доведена Управлением до сведения администрации Петрозаводска округа для рассмотрения и принятия мер.

Ранее Роспотребнадзор нашел под Петрозаводском два грязных пляжа.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-08-24 13:27:11
Редакция .Лучше расскажите о споре Главы РК с депутатом ЗС РК ..насчет скота . )))
Гость
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