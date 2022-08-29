Опасные деревья снесут в Петрозаводске

В течение двух дней в Петрозаводске будут проводиться работы по сносу аварийных деревьев.

Подрядчик ликвидирует представляющие опасность тополя 9 и 10 сентября, сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска. Снос аварийных деревьев будет производиться на улице Краснодонцев, в районе домов 21 и 23 по Инженерной улице.

По информации мэрии Петрозаводска, до конца осени подрядчик удалит на общественных территориях 85 аварийных деревьев, а также вывезет тридцать упавших, отфрезерует пни и уберет порубочные остатки.

Ранее сообщалось, как ветка тополя чуть не убила женщину на севере Карелии.