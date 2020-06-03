Опасные снаряды нашли в нескольких районах Карелии

Взрывоопасные предметы уничтожили, сообщили в пресс-службе Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В Суоярвском районе рядом с озером Юляярви были обнаружены минометная мина калибром 82 мм и взрыватель к гранате. 3 июня саперы отправились туда и уничтожили боеприпасы времен ВОВ.

А в минувшие выходные специалисты выезжали на изъятие взрывоопасных предметов в Олонецкий и Прионежский районы. Снаряды калибром 76 и 152 мм были уничтожены на специальном полигоне.

Ранее сообщалось, что саперы из подразделения по разминированию и взрывным работам выезжали в Сортавалу и Пряжу.