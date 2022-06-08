Опасный маневр привел к серьезному ДТП на трассе в Карелии

Молодой водитель не справился с управлением при обгоне, сообщили в ГИБДД Карелии.

Серьезная авария с пострадавшими произошла 18 июня в Пряжинском районе. В 18.30 на 449 километре трассы «Сортавала» 25-летний водитель автомобиля Ford Focus при совершении обгона не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет.

В результате аварии были травмированы пассажиры автомобиля — 26-летняя женщина и 23-летний мужчина. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, 19 июня в Карелии вылетел в кювет и перевернулся автомобиль с маленькими детьми.