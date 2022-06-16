В Карелии вылетел в кювет и перевернулся автомобиль с маленькими детьми

Три человека получили травмы в результате аварии в Сортавальском районе.

В ГИБДД Карелии сообщили об аварии, произошедшей 18 июня на 273 километре трассы «Сортавала». Там в 13.40 вылетел в кювет и перевернулся автомобиль Toyota. По предварительным данным, 37-летний водитель иномарки не справился с управлением.

В результате ДТП были травмированы пассажиры автомобиля: 61-летняя женщина и две девочки, 8 и 6 лет. Обстоятельства происшествия в настоящий момент уточняются.

Ранее появилась информация о смертельном ДТП, случившемся в Олонецком районе республики — большегруз сбил вышедшего на трассу мужчину.