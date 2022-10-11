Опасный обгон на дороге в Карелии привел к ДТП с пострадавшими

В Сортавальском районе при лобовом столкновении автомобилей пострадал 59-летний водитель, сообщили в ГИБДД Карелии.
Во вторник, 15 ноября, в 17.15 на 270 км автодороги «Сортавала» произошло лобовое столкновение легковых автомобилей.
По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Toyota RAV4 при выполнении обгона не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с встречным автомобилем «Лада Приора».
В ДТП пострадал 59-летний водитель отечественного автомобиля.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание