Опасный занос привел к нелепому ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии автомобилист врезался в припаркованный автомобиль после попытки уйти в управляемый занос.
Авария произошла на перекрёстке улиц Мичуринская и Черняховского ночью 27 ноября, в субботу. Об этом информирует паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Автомобилист устроил дрифт на повороте, после чего его занесло в сторону припаркованных у обочины машин. Произошло столкновение.
Ранее сообщалось, как в Петрозаводске камера наблюдения запечатлела дрифт и ДТП на перекрестке.
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