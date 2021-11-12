Опасный занос привел к нелепому ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии автомобилист врезался в припаркованный автомобиль после попытки уйти в управляемый занос.

Авария произошла на перекрёстке улиц Мичуринская и Черняховского ночью 27 ноября, в субботу. Об этом информирует паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Автомобилист устроил дрифт на повороте, после чего его занесло в сторону припаркованных у обочины машин. Произошло столкновение.

Ранее сообщалось, как в Петрозаводске камера наблюдения запечатлела дрифт и ДТП на перекрестке.