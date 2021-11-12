В Петрозаводске камера наблюдения запечатлела дрифт и ДТП на перекрестке (ВИДЕО)

В течение нескольких секунд в объективе камеры наблюдения оказались управляемый занос в исполнении водителя и нелепое ДТП с участием двух машин.

В Петрозаводске на перекрестке улиц Гоголя и Красноармейской камера наблюдения запечатлела дрифт в исполнении автомобилиста. Сразу после него на этом же участке дороги столкнулись два автомобиля. Один из них совершил резкое торможение, второй «догнал» его сзади.

Момент аварии зафиксировала камера наблюдения компании «Сампо.ру». Ролик выложен в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».