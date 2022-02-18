Опасным молоком поили малышей детсада в районе Карелии

В детский сад в Сортавальском районе поставляли молоко, не прошедшее ветеринарно-санитарную экспертизу, сообщили управлении Россельхознадзоре Карелии.

В декабре 2021 года в управление Россельхознадзора поступила информация от Управления Роспотребнадзора Карелии по обращению гражданина, в котором он сообщал о поставках в дошкольное учреждение молока ненадлежащего качества.

Управление Россельхознадзора провело административное расследование, в ходе которого установлено, что глава крестьянского фермерского хозяйства из Сортавальского района в период с июля по ноябрь 2021 года производила сырое молоко и поставляла его в один из детских садов района.

По информации Республиканского центра ветеринарии и консультирования, за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы молока глава фермерского хозяйства в этот период не обращалась, а также не проводила исследований животных на скрытые маститы.

Произведенная продукция не подвергалась ветеринарно-санитарной экспертизе, ветеринарные сопроводительные документы на нее не оформлялись, в детский сад она поставлялась без упаковки.

Индивидуальный предприниматель – глава фермерского хозяйства была привлечена к административной ответственности за нарушения требований технических регламентов, создавших угрозу причинения вреда здоровью граждан, с назначением штрафа в размере 30 тысяч рублей.

О выявленных нарушения проинформированы администрация Сортавальского района, Министерство образования и спорта Республики Карелия и Управление Роспотребнадзора региона.