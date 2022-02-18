890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый небоскреб
18.02.2022 16:17
Михаил Охлопков: «При появлении симптомов ОРВИ сразу делать тест нерационально» 5
20.02.2022 16:20
Очевидцы сообщают о лосе, сбитом поездом в Карелии 3
20.02.2022 15:08
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 2
Сегодня 09:51
В Карелии рост цен на вторичное жилье оказался намного выше, чем в среднем по России 6
20.02.2022 17:28

Опасным молоком поили малышей детсада в районе Карелии

Новости. Общество
11:33, 21 Февраля 2022
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

Новости партнеров

В детский сад в Сортавальском районе поставляли молоко, не прошедшее ветеринарно-санитарную экспертизу, сообщили управлении Россельхознадзоре Карелии.

В декабре 2021 года в управление Россельхознадзора поступила информация от Управления Роспотребнадзора Карелии по обращению гражданина, в котором он сообщал о поставках в дошкольное учреждение молока ненадлежащего качества.

Управление Россельхознадзора провело административное расследование, в ходе которого установлено, что глава крестьянского фермерского хозяйства из Сортавальского района в период с июля по ноябрь 2021 года производила сырое молоко и поставляла его в один из детских садов района.

По информации Республиканского центра ветеринарии и консультирования, за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы молока глава фермерского хозяйства в этот период не обращалась, а также не проводила исследований животных на скрытые маститы.

Произведенная продукция не подвергалась ветеринарно-санитарной экспертизе, ветеринарные сопроводительные документы на нее не оформлялись, в детский сад она поставлялась без упаковки.

Индивидуальный предприниматель – глава фермерского хозяйства была привлечена к административной ответственности за нарушения требований технических регламентов, создавших угрозу причинения вреда здоровью граждан, с назначением штрафа в размере 30 тысяч рублей.

О выявленных нарушения проинформированы администрация Сортавальского района, Министерство образования и спорта Республики Карелия и Управление Роспотребнадзора региона.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2022-02-21 13:24:44
Видимо, из пальмы молоко безопаснее, чем из коровы?
горский еврей
2022-02-21 12:27:20
Что может быть лучше парного молока. Есть в нем витамин А, который особенно полезен для детей, а также он нужен для остроты зрения. В деревнях, простоквашинцы пили молоко прямо из-под коров, из ведра и здоровее детей было не найти. Пастеризация это миф и убийца всего живого. Пейте дети молоко, будете здоровы.
кир
2022-02-21 12:51:35
горский еврей, так точно.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.02.2022, 19:15
Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске
20.02.2022, 00:05
Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят
18.02.2022, 20:30
Экономист объяснил, почему бензин в России дороже, чем в США
14.02.2022, 16:58
«Это была любовь с первого взгляда»: глава Карелии впервые рассказал о новой жене
16.02.2022, 12:38
В отреставрированном здании бывшей поликлиники Петрозаводска откроется кафе в «наркомовском стиле»
18.02.2022, 14:46
Первая в Карелии грунтовая дорога, отремонтированная по финской технологии, «поплыла» после ремонта

Аналитика

Сегодня 13:09
Обществоведение
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 2
В парке «Каменный бор» в Петрозаводске планируется создание площадки для занятий воднолыжным спортом.
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 2
Сегодня 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Валентик и миллиарды 12
18.02.2022 15:05
Старое дороже нового: квартиры в Карелии дорожают намного быстрее, чем по России 2
18.02.2022 12:47
Вся аналитика

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 9
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича» 2
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»