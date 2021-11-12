Опасными семечками торговали в Петрозаводске

Специалисты Россельхознадзора обнаружили в подсолнечнике, привезенном в столицу Карелии, семена амброзии.
Во время проверки оптовых рынков плодоовощной продукции, расположенных на территории Петрозаводска, в 8 партиях семечек из Краснодарская края и Ростовской области выявлены семена карантинных сорняков - амброзии трехраздельной и амброзии полыннолистной. Об этом сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Наличие карантинных вредных организмов в подсолнечнике подтверждено результатами лабораторных исследований.
Собственники зараженной продукции решили уничтожить опасные партии семечек.
Ранее сообщалось, в магазаине Петрозаводска продавали судака с душком.
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