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Опасными семечками торговали в Петрозаводске

Новости. Общество
09:41, 17 Декабря 2021
фото: © smart174.ru

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Специалисты Россельхознадзора обнаружили в подсолнечнике, привезенном в столицу Карелии, семена амброзии.

Во время проверки оптовых рынков плодоовощной продукции, расположенных на территории Петрозаводска, в 8 партиях семечек из Краснодарская края и Ростовской области выявлены семена карантинных сорняков - амброзии трехраздельной и амброзии полыннолистной. Об этом сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Наличие карантинных вредных организмов в подсолнечнике подтверждено результатами лабораторных исследований.

Собственники зараженной продукции решили уничтожить опасные партии семечек.

Ранее сообщалось, в магазаине Петрозаводска продавали судака с душком.

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