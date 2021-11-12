Опасными семечками торговали в Петрозаводске

Специалисты Россельхознадзора обнаружили в подсолнечнике, привезенном в столицу Карелии, семена амброзии.

Во время проверки оптовых рынков плодоовощной продукции, расположенных на территории Петрозаводска, в 8 партиях семечек из Краснодарская края и Ростовской области выявлены семена карантинных сорняков - амброзии трехраздельной и амброзии полыннолистной. Об этом сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Наличие карантинных вредных организмов в подсолнечнике подтверждено результатами лабораторных исследований.

Собственники зараженной продукции решили уничтожить опасные партии семечек.

Ранее сообщалось, в магазаине Петрозаводска продавали судака с душком.