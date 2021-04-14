Оперативные службы учились спасать от потопа поселок в Карелии

В Карелии прошли командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в поселке Шуя.

В среду, 14 апреля, на берегу реки Шуя были отработаны практические действия территориальной подсистемы РСЧС республики, направленные на ликвидацию условной чрезвычайной ситуации, связанной с потоплением поселка Шуя. Об этом сообщают в Росгвардии.

По легенде учений, в результате ледохода на реке Шуя образовался затор и резкий подъем уровня воды до опасного значения. В зону затопления попали жилые дома, хозяйственные постройки, дворовые территории, автодорога. В ходе учений было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и принято решение об эвакуации населения в пункты временного размещения, а для защиты участка автодороги возвели защитную дамбу и укрепили её. Сотрудники Росгвардии осуществляли ограничение допуска в зону ЧС, а также оцепление и охрану территории от проникновения посторонних лиц.

В муниципальных образованиях были отработаны действия по организации информирования населения, приведения в готовность сил и средств РСЧС к реагированию на возникшие чрезвычайные ситуации, а также ликвидации последствий весеннего половодья и природных пожаров, возникших вблизи населенных пунктов.

Во всероссийских командно-штабных учениях принимают участие представители территориального Управления Росгвардии, органов исполнительной власти региона, местного самоуправления, Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС региона, пожарно-спасательных подразделений и поисково-спасательных отрядов.