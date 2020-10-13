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Оперативный персонал Петрозаводской ТЭЦ отработал действия по ликвидации пожара

Новости. Общество
09:25, 14 Октября 2020
фото: © пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Карелия
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На Петрозаводской ТЭЦ прошла совместная противопожарная тренировка оперативного персонала станции с личным составом пожарно-спасательного гарнизона Петрозаводска.

По замыслу тренировки пожар произошёл на турбоагрегате №3 из-за повреждения уплотнений вала генератора с выбросом водорода и масла с последующим воспламенением.

Сотрудники Петрозаводской ТЭЦ отработали действия по ликвидации условной аварийной ситуации и локализации пожара до прибытия подразделений пожарной охраны. Отдельное внимание – координации действий начальника смены электростанции с руководителем тушения пожара со стороны МЧС.

"Такие регулярные тренировки – одно из важнейших направлений работы энергетиков по повышению надежности обеспечения жителей Петрозаводска теплом и электроэнергией. Оперативный персонал продемонстрировал высокую готовность к нештатным ситуациям – действовал уверенно, не допустил отключения электрооборудования и создал условия для безопасного проведения аварийно-спасательных работ", – подвел итоги директор Петрозаводской ТЭЦ ПАО "ТГК-1" Василий Карпов.

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