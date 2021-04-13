Оперштаб по борьбе с коронавирусом призывает жителей Карелии планировать отпуск с учетом эпидситуации

В оперштабе рекомендуют воздержаться от отдыха в зарубежных странах, прежде всего в тех, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19 и распространение новых мутировавших штаммов коронавируса.

Ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции обсудили на заседании республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом под председательством вице-премьера по вопросам здравоохранения Игоря Корсакова. Как было отмечено, в Карелии фиксируется устойчивая тенденция стабилизации эпидситуации и снижения заболеваемости при сохранении высокого охвата тестированием.

«Вместе с тем тревожат риски, связанные с предстоящими майскими праздниками и периодом летних отпусков. Жители республики сейчас планируют туристические поездки, в том числе за рубеж. Мы видим, как неблагоприятно складывается эпидемиологическая обстановка в популярной у наших граждан Турции. Крайне непростой остается и ситуация во многих европейских странах. Карелия — приграничный регион, и нас это не может не беспокоить», — сказал Игорь Корсаков.

Кроме роста заболеваемости, во многих зарубежных странах отмечается распространение новых мутировавших штаммов коронавируса. Как сообщалось ранее на сайте правительства РФ, в Турции британский вариант вируса зарегистрирован во всех без исключения провинциях страны, обнаружены также южноафриканский, бразильский и другие штаммы.

Кроме того, у вернувшихся в Россию из-за рубежа туристов начали фиксировать еще неуточненные мутации вируса.

«Хочу обратиться к жителям Карелии. Для каждого из нас очень важно сохранить не только свое здоровье, но и здоровье своих близких. Угроза, вызванная пандемией коронавируса, сохраняется, беспечно относиться к ней нельзя. На федеральном уровне уже приняты абсолютно необходимые в данной ситуации меры, в том числе в виде приостановки или ограничения авиасообщения со странами с высокими эпидемиологическими рисками. Но очень многое зависит от ответственного подхода граждан при планировании отдыха, в том числе поездок в сопредельные страны», — добавил Игорь Корсаков.

В свою очередь главный санитарный врач Карелии Людмила Котович напомнила о требованиях, которые действуют по отношении к возвращающимся из-за рубежа воздушным транспортом гражданам России. Они по-прежнему должны в течение трех дней после прибытия сдать ПЦР-тест и загрузить его результаты на сайт «Госуслуги».

«Все эти сведения отслеживаются, запрашиваются данные миграционной службы», — отметила Людмила Котович.

За невыполнение требований предусмотрена серьезная административная ответственность — штраф до 15 000 рублей. К настоящему моменту составлено уже более 260 протоколов, наложен 141 штраф на общую сумму более миллиона рублей. Управление Роспотребнадзора по республике продолжит эту работу совместно с правоохранительными органами.