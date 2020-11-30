Оперштаб сообщил о госпитализации очередных 32 пациентов с пневмонией

В Карелии 32 человека за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2625 пациентов, 93 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

По данным на первое декабря, коронавирусная инфекция выявлена у 451 человека за сутки. Это очередной рекорд по числу заразившихся. Всего с начала пандемии в республике умерли 104 человека от COVID-19.