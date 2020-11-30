890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках" 13
30.11.2020 14:39
Новогодние народные гуляния в Карелии не попадут под "антивирусные" запреты 9
30.11.2020 10:00
Синоптики обещают аномально теплую погоду в Карелии 2
30.11.2020 13:59
"Абсолютно все люди, которые нас окружают, находятся в стрессе" 8
30.11.2020 14:20
Суд оштрафовал главу администрации района Карелии за отказ сообщить народу о своих доходах 4
30.11.2020 15:44
Карелия вновь вошла в пятерку регионов-лидеров по суточному приросту заболеваемости коронавирусом 2
30.11.2020 11:29

Оперштаб сообщил о госпитализации очередных 32 пациентов с пневмонией

Новости. Общество
09:03, 01 Декабря 2020
фото: © pixabay.com/rawpixel
Загрузка...

В Карелии 32 человека за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2625 пациентов, 93 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

По данным на первое декабря, коронавирусная инфекция выявлена у 451 человека за сутки. Это очередной рекорд по числу заразившихся. Всего с начала пандемии в республике умерли 104 человека от COVID-19.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.11.2020, 15:15
В чем подозревают Белугу
26.11.2020, 00:00
"Повторяю: лекарства закуплены"
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
25.11.2020, 15:40
Стало известно, в чем подозревают Леонида Белугу
27.11.2020, 09:16
В Карелии от коронавируса скончались 33-летний и 59-летний мужчины
28.11.2020, 16:06
Минздрав Карелии:  Каждый, кто контактировал с больным коронавирусом, обязан самоизолироваться

Аналитика

30.11.2020 14:53
Обществоведение
Благодарность Офтальмологическому центру Карелии
Министерство национальной и региональной политики Карелии отметило благодарственным письмом учредителя Офтальмологического центра республики Олега Ковригина.
Вилами по воде 1
30.11.2020 10:29
В чем подозревают Белугу 13
25.11.2020 15:15
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
25.11.2020 15:00
Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход 6
25.11.2020 14:49
Вся аналитика

Чтиво

30.11.2020 12:37
Личное мнение
Включите "режим сбережения энергии"
Медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щёголева рассказала, как эпидемия коронавируса изменила людей и посоветовала, как жить в новой реальности.
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
"Должен быть закон – никаких совмещенных уроков" 3
23.11.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»