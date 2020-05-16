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Оперштаб сообщил о новых случаях коронавируса в России

Новости. Общество
10:59, 17 Мая 2020
фото: © pixabay.com
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На 17 мая в России зарегистрировано 281752 случая коронавирусной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 9709,  сообщается на сайте оперштаба "Стопкоронавирус.рф". У 4116 из них нет симптомов заболевания. 

Вчера было выявлено 9200 случаев Covid-19.

За последние сутки от вируса скончались 94 человека. Всего умерли 2631 зараженных.

Выздоровели – 67373 человек (+4207 за сутки).

Больше всего случаев выявили в Москве (3855), Подмосковье (907) и Санкт-Петербурге (451).

Напомним, на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 225 человек – за сутки увеличилось на 10. 

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Комментарии

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карел
2020-05-17 11:20:20
Оперштаб пора закрывать , а его членам пора начинать работать .
Гость
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