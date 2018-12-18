Опьянение больше не является отягчающим обстоятельством

Верховный суд РФ закрепил положение об исключении опьянения из отягчающих обстоятельств преступления.

"Само по себе совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ, не является основанием для признания такого состояния обстоятельством, отягчающим наказание", – говорится в новой редакции пленума.

Согласно постановлению, в описательно-мотивировочной части приговора судьей "должны быть указаны мотивы, по которым суд пришел к выводу о необходимости признания указанного состояния лица в момент совершения преступления отягчающим обстоятельством", пишет РАПСИ.

Соответствующее изменение будет внесено в часть 1.1 статьи 63 УК РФ.