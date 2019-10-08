Оплату за ЖКХ и услуги связи начали принимать на кассах магазинов

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Сбербанк начал принимать платежи за коммунальные услуги, связь и интернет на кассах магазинов в малонаселенных и удаленных пунктах, говорится в сообщении банка.
Сервис появится в первую очередь в тех сельских магазинах, которые уже сейчас выдают наличные с банковских карт.
Оплата будет приниматься с карт любого банка. Квитанции оплачиваются по штрихкоду или с помощью списка получателей, который есть в онлайн-кассе магазина.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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