Оплату за ЖКХ и услуги связи начали принимать на кассах магазинов

Сбербанк начал принимать платежи за коммунальные услуги, связь и интернет на кассах магазинов в малонаселенных и удаленных пунктах, говорится в сообщении банка.

Сервис появится в первую очередь в тех сельских магазинах, которые уже сейчас выдают наличные с банковских карт.

Оплата будет приниматься с карт любого банка. Квитанции оплачиваются по штрихкоду или с помощью списка получателей, который есть в онлайн-кассе магазина. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".