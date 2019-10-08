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Новости. Общество
09:22, 08 Октября 2019
фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Оплату за ЖКХ и услуги связи начали принимать на кассах магазинов

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Сбербанк начал принимать платежи за коммунальные услуги, связь и интернет на кассах магазинов в малонаселенных и удаленных пунктах, говорится в сообщении банка.

Сервис появится в первую очередь в тех сельских магазинах, которые уже сейчас выдают наличные с банковских карт.

Оплата будет приниматься с карт любого банка. Квитанции оплачиваются по штрихкоду или с помощью списка получателей, который есть в онлайн-кассе магазина.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2019-10-08 09:33:51
О! новый проект позволит оказывать разнообразные финансовые услуги в удаленных населенных пунктах, даже если там нет офисов Сбербанка, и делать это в местах, которые люди уже и так посещают
Перевожу на великий могучий с минагерского: поскольку соцнагрузку по приему платежей от бабулей возложат на так называемые электронные и удаленные каналы, то деревенские сберкассы (типа как в Рускеала, Ляскелля, Великая Губа и т.п.) больше не нужны и их нафиг закроют.И поэтому в конце-концов везде одинаково будет "там где нет офисов Сбербанка" и оплачивать платежи будут "в местах, которые люди уже и так посещают"
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