Опоздавшие корабли станут причиной полного перекрытия ведущей в Карелию трассы

Разводку Ладожского моста перенесли с 10 на 13 ноября.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», запланированная на 10 ноября разводка Ладожского моста на трассе «Кола» в Ленинградской области была перенесена на 13 ноября.

«В связи с тем, что суда не успели подойти ко времени ранее запланированной разводки Ладожского моста, она будет перенесена на 13 ноября в период с 15.00 до 15.45» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Вниз по реке пройдёт барже-буксирный состав «Иеволи Орандж», «Капитан Егоров» и «ОТА-990».

«В связи с разводкой моста через реку Нева в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по федеральной трассе Р-21 „Кола“» — добавил Пузыревский.

В Управлении принесли извинения за временные неудобства и попросили учесть информации при планировании маршрутов.