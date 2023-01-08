Опоздавший на поезд житель Карелии угнал автомобиль, чтобы успеть в Санкт-Петербург

Но топлива хватило лишь до Олонецкого района, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники ГИБДД Карелии 2 января обнаружили в одной из деревень Олонецкого района автомобиль, ранее угнанный и объявленный в розыск. Рядом бродил неизвестный мужчина, который признался полицейским, что именно он причастен к угону.

Как выяснилось, ранее несудимый житель Пудожского района опоздал на поезд, следовавший из Петрозаводска в Санкт-Петербург. Мечтавший посетить северную столицу мужчина недалеко от вокзала увидел отечественный автомобиль. Недолго думая, он угнал транспорт и на нем бросился догонять ушедший поезд. Но бензина хватило лишь до Олонецкого района.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело. Автомобиль вернули владельцу. А 26-летний житель Пудожского района, как выяснилось, совершил еще несколько правонарушений, сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности.