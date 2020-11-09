Определены победители грантового конкурса "Добрые леса Segezha Group"

5 ноября состоялось подведение итогов грантового конкурса социальных проектов Segezha Group.

Конкурс проходит одновременно в Сегеже (Республика Карелия) и Лесосибирске (Красноярский край). Для оценки экспертов в области социального проектирования от жителей и некоммерческих организаций Сегежи поступило 15 заявок.

В результате гранты получили 11 проектов, направленных на изучение истории родного города, развитие спорта и культуры. Победителям конкурса предстоит воплотить свои проекты в жизнь – до конца декабря этого года.

Сопредседатель Всероссийской организации родителей детей-инвалидов по Оренбургской области, эксперт регионального центра поддержки некоммерческих организаций АНО "Эпоха Водолея", проектов "Образование для всех", "Мамина школа" Ирина Деньмухамедова отметила высокую степень проработки конкурсных проектов, а также вовлеченность участников в решение проблем своих городов.

"Читая любую заявку, ты на 100% понимаешь, что и как будет реализовано. Нас, как экспертов конкурса, удивило качество проработки заявок, а главное – бескорыстие и реальность настоящих волонтерских проектов. Здесь красной нитью идут простые, но полезные идеи – сделать жизнь людей лучше, интереснее, полезнее. Каждый проект интересный и живой. Уверена, что их реализация сделает жизнь многих людей в регионах лучше", – говорит Ирина Деньмухамедова.

Конкурс "Добрые леса Segezha Group" стартовал в октябре 2020 года. Проектные заявки принимались в пяти номинациях: "Экология", "Городская среда", "Образование и культура", "Спорт" и "Место, где я живу". При этом все участники проекта в режиме онлайн ознакомились с основами социального проектирования под руководством экспертов Центра социальных технологий (г. Москва). Впервые мероприятие состоялось в 2019 году в Лесосибирске.