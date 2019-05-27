Определен подрядчик, который будет обслуживать дороги Петрозаводска ближайшие 5 лет

В Петрозаводске заключен контракт на выполнение работ по содержанию объектов дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения, сообщили в администрации Петрозаводска.

Победителем аукциона признано ООО "ТехРент", которое уже занимается обслуживанием городских магистралей.

Торги состоялись 23 мая. Согласно новому муниципальному контракту срок выполнения работ - с 1 июля 2019 по 30 июня 2024 года.

В обязанности подрядной организации включены уборка и содержание городских дорог и тротуаров, газонов вдоль них и текущее содержание технических средств организации дорожного движения.