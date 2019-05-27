16:50, 27 Мая 2019
Определен подрядчик, который будет обслуживать дороги Петрозаводска ближайшие 5 лет
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В Петрозаводске заключен контракт на выполнение работ по содержанию объектов дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения, сообщили в администрации Петрозаводска.
Победителем аукциона признано ООО "ТехРент", которое уже занимается обслуживанием городских магистралей.
Торги состоялись 23 мая. Согласно новому муниципальному контракту срок выполнения работ - с 1 июля 2019 по 30 июня 2024 года.
В обязанности подрядной организации включены уборка и содержание городских дорог и тротуаров, газонов вдоль них и текущее содержание технических средств организации дорожного движения.
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