ОПРОС: Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?

Карельская митрополия просит вернуть РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске.

Представители РПЦ заявили, что государство должно вернуть церкви изъятый у нее объект – здание бывшего архиерейского дома, ныне известное как гарнизонный Дом офицеров на улице Гоголя в Петрозаводске.

Карельская митрополия со ссылкой на федеральный закон №327 "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" планирует вернуть здание бывшего архиерейского дома. По информации ГТРК "Карелия", представители РПЦ уже обращались с соответствующей просьбой к властям, но получили отказ.

Между тем, власти Карелии выделили около 90 миллионов рублей на реконструкцию здания. Ремонт Дома офицеров предполагается закончить осенью текущего года.

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