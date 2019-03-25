Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:26, 25 Марта 2019
фото: @ Наталья Мешкова / gazeta-licey.ru

ОПРОС: Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?

Загрузка...

Карельская митрополия просит вернуть РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске.

Представители РПЦ заявили, что государство должно вернуть церкви изъятый у нее объект – здание бывшего архиерейского дома, ныне известное как гарнизонный Дом офицеров на улице Гоголя в Петрозаводске.

Карельская митрополия со ссылкой на федеральный закон №327 "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" планирует вернуть здание бывшего архиерейского дома. По информации ГТРК "Карелия", представители РПЦ уже обращались с соответствующей просьбой к властям, но получили отказ.

Между тем, власти Карелии выделили около 90 миллионов рублей на реконструкцию здания. Ремонт Дома офицеров предполагается закончить осенью текущего года.

Как вы считаете, нужно отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске или нет?

Проголосовать можно здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-03-25 14:40:27
Если мы всё ещё полудикие язычники, то надо отдать. Если готовятся к ядерной войне и совершат её, то ещё больше надо им отдать. Ибо по замыслу "творцов" будущего в следующей ветке эволюции только церковь может сплотить обезумевшие и выжившие племена. Это было доказано всей предыдущей историей, а науки об обществе у нас совсем нет. И последнее. Если мы разумные и живем в веке науки, то церковь снова надо отделить от государства, а то она уже вторглась во все сферы жизни и вместе с Пивненко и Семеновы (когда был на должности) бодренько проводила свои доклады в Петрозаводском храме науки.
Zim
2019-03-25 12:46:39
А по закону как?
Беня
2019-03-25 13:01:29
Zim, интересный парадокс просматривается из серии "колупать ящик пандоры монтировкой" : если не отдавать "архиерейский дом офицеров", то следующим шагом надо разогнать законодательное собрание и следом госдуму. На кой ляд они нужны, если законы не нужны? :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.03.2019, 13:00
ВИДЕО: В Петрозаводске сотрудники ГИБДД ведут скрытое наблюдение за водителями
19.03.2019, 19:10
Егор Крид попал в гей-скандал
23.03.2019, 21:40
Звезды Comedy Woman сделали фото 18+
18.03.2019, 12:32
Никто, кроме нас
18.03.2019, 19:10
Опубликован рейтинг лидеров "Евровидения-2019"
18.03.2019, 11:35
Родители погибших на Сямозере детей прокомментировали приговор виновным в трагедии в детском лагере

Аналитика

Сегодня 14:18
Капитал
Войница против Минсельхоза: приказ оспорят в суде
Жители рунопевческой деревни на севере Карелии встали на защиту озера от форелеводов.
"Нам не нужна такая стабильность!" 1
Сегодня 11:50
МегаФон отчитался о росте скачиваемого трафика
22.03.2019 16:22
"Ну, вы, ребята, даете!" 8
22.03.2019 12:33
Кэшбэк как новая "фишка" мобильной связи
20.03.2019 10:10
Вся аналитика

Чтиво

19.03.2019 14:09
Личное мнение
Из жизни фруктов 4
Как советская экранизация итальянских сказок становится в России социально-политической реальностью.
Никто, кроме нас 1
18.03.2019 12:32
Приспособление во всем 13
11.03.2019 11:04
Символ прошлого 12
06.03.2019 13:45
архив чтиво

Медиа

"СТОП-КАДР" с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
22.03.2019 10:22
все фото и видео

Опрос

Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»