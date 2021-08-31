Опрос: почти каждый четвертый россиянин очень ждал 1 сентября в свои школьные годы

Каждый одиннадцатый из опрошенных ненавидел начало учебного года «всеми фибрами души».

Накануне начала нового учебного года исследовательский центр портала Superjob выяснил, как относились россияне к 1 сентября в их школьные годы. В опросе приняли участие 1600 человек из всех округов страны.

Как выяснилось, практически каждый четвертый из них (24%) очень ждал наступления первого учебного дня, радуясь встрече с друзьями после каникул. Скорее ждали 1 сентября еще 48% опрошенных. Почти каждый пятый (19%) этот день скорее ненавидел. А каждый одиннадцатый ненавидел 1 сентября «всеми фибрами души».