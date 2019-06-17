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Новости. Общество
16:35, 17 Июня 2019
фото: Валерий Поташов

ОПРОС: Поддерживаете ли вы идею установить стелу воинской славы вместо Дерева дружбы?

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Вторую неделю в Петрозаводске активно обсуждает идею установить стелу "Город воинской славы" вместо памятника "Дерево дружбы" на Аллее городов побратимов.

"Дерево дружбы" на Аллее городов побратимов.

В 2015 году Петрозаводску было присвоено звание "Город воинской славы", что требовало по закону установки стелы воинской славы. Требование по установке стелы на сегодняшний день так и не исполнено.

Активно в городе ведутся обсуждения и споры по вопросу выбора места, где же установить стелу. Из последних принятых решений, которое администрация города назвала окончательным, выбрано место на Аллее городов побратимов, где уже установлен памятник "Дерево дружбы".

Вы поддерживаете идею установить стелу воинской славы вместо Дерева дружбы?

Отвечать здесь.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-06-17 17:05:28
Верните Петра I на площадь Ленина, или переименуйте город в Лениношапск. Хоть какая-то элементарная логика во всём этом хаосе появится.
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