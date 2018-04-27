ОПРОС: Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?

Власти Петрозаводска решили вернуться к теме платных парковок в карельской столице.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, экспертное сообщество давно обсуждает необходимость создания специализированной зоны парковки в центре Петрозаводска, в качестве одного из направлений внедрения современных технологий "умного города".

На сегодняшний день 19 регионов России реализуют подобные проекты в своих административных центрах, демонстрируя позитивный результат в части улучшения дорожно-транспортной ситуации, снижения уровня скопления транспортных средств, повышения интереса к общественному транспорту.

По данным властей, 26 апреля Петросоветом принято решение о создании рабочей группы по вопросу развития парковочного пространства для детальной проработки данного вопроса с привлечением всех заинтересованных органов власти и экспертов.

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