Опрос показал, чего россияне больше всего стыдятся

"Левада-Центр" провел исследование проблемы национальной идентификации жителей России.

Результаты опубликованы на сайте организации, пишет Газета.ру.

Отмечается, что исследование проводилось в ноябре-декабре прошлого года среди примерно 1600 человек. Согласно представленной информации, респонденты связывают мысль о своем народе с историей и прошлым (53%), территорией (35%), природой (25%), а также государством (22%). Гордятся опрошенные победой в Великой Отечественной войне (87%), освоением космоса (50%), возвращением Крыма в состав страны (45%), русской литературой (40%) и научными достижениями (37%).

Согласно исследованию, больше всего россиян (61%) стыдятся "вечной бедности и неустроенности", 45% также стыдятся распада СССР. Кроме этого, граждан беспокоит взаимное неуважение и хамство (37%) и отставание от западных стран (24%).