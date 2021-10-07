Опрос показал, где в Карелии жители довольны работой властей, а где — разочарованы

Министерство экономического развития Карелии обнародовало результаты опроса жителей республики, как они оценивают работу муниципальных властей по итогам 2020 года.

Об этом говорится в «Сводном докладе о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия за 2020 год».

В документе приведены данные интернет-опроса жителей.

«Значительный рост удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в сравнении с 2019 годом отмечается в Суоярвском районе на 46,76 процентных пункта (с 32% до 78,76%); более чем на 20% рост в Кондопожском, Медвежьегорском, Муезерском муниципальных районах и Петрозаводском городском округе», — сказано в докладе.

Также опрос показал, в каких муниципалитетах население стало хуже оценивать работу властей.

«Снижение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления более, чем на 27 процентных пункта — в Костомукшском городском округе (с 47% до 19,19%). Самый низкий показатель, как и в 2019 году по Кемскому муниципальному району — 12,45% и Сегежскому району — 16,49% (снижение на 6,31 процентного пункта)», — говорится в докладе.

В целом по Карелии 40% жителей положительно оценили деятельность органов местного самоуправления.

«В наибольшей мере жители республики удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры, физической культуры и спорта, общего, дополнительного и дошкольного образования, теплоснабжения, а также услуг связи. К проблемным зонам в целом по региону относят дорожную деятельность и содержание дорог, сферу здравоохранения, сферу экономического развития, ЖКХ, транспортного обслуживания, благоустройства территории, а также жилищного строительства и обеспечения граждан жильем», — резюмируется в докладе.