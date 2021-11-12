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Опрос показал отношение работодателей и работников Петрозаводска к введению 7-часового рабочего дня

Новости. Общество
15:17, 18 Ноября 2021
фото: © nezigar.com

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Половина жителей Петрозаводска поддерживает идею введения в зимнее время 7-часового рабочего дня, но почти все работодатели выступают против.

Об этом говорят результаты опроса сотрудников и руководителей предприятий, проведенного рекрутинговым агентством SuperJob.

Положительное отношение к сокращению стандартного 8-часового рабочего дня высказали 57% мужчин и 58% женщин из общего числа респондентов. Отрицательно к подобной инициативе относится 26% трудоустроенных петрозаводчан, причем мужчин среди них больше, чем женщин (31% против 23%). Еще 16% опрошенных затруднились с ответом.

Респондентам так же было предложено ответить на вопрос, смогут ли они выполнять полный объем должностных обязанностей при 7-часовом рабочем дне. Утвердительно ответили почти 70% опрошенных. Из них женщины составили 76%, мужчины — 57%.

Работодатели Петрозаводска к идее сокращения рабочего дня относятся скептически: почти 9 из 10 респондентов ответили, что в их компании эта идея даже не обсуждалось. В 4% компаний подобная инициатива была рассмотрена, но признана недопустимой. И лишь 4% предприятий и организаций допускают переход на 7-часовой рабочий день.

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Комментарии

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кир
2021-11-18 15:28:01
В американских фильмах работа на первом месте. Психология нашего человека - не работать никогда. :)
Гость
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