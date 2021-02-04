Опрос "Столицы на Онего" показал, что наши читатели не попадаются на удочку мошенников

Большинство участников опроса ответили, что не попадались на удочку мошенников, так как не доверяют незнакомцам.

МВД Карелии ранее сообщило, что по фактам дистанционных хищений денежных средств только в январе возбуждено 121 уголовное дело, нанесенный потерпевшим ущерб составил более 3 миллионов рублей.

В связи с увеличением числа дистанционных обманов "Столица на Онего" провела опрос: Попадались ли вы когда-нибудь на удочку мошенников?

В голосовании приняли участие 419 человек, большинство из которых – 267 (63%) ответили, что не становились жертвами обмана, так как не доверяют незнакомцам.

Чуть не попались на удочку мошенников, но сумели вовремя их распознать 67 респондентов (15%).

С 56 участников опроса (13%), как выяснилось, просто нечего взять, поэтому они и не попадали в поле зрения мошенников.

И лишь 28 отвечающих (6%) признались, что поверили мошенникам и стали их жертвами.