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Опрос "Столицы на Онего" показал, что наши читатели не попадаются на удочку мошенников

Новости. Общество
14:17, 05 Февраля 2021
фото: © kazanpress.ru
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Большинство участников опроса ответили, что не попадались на удочку мошенников, так как не доверяют незнакомцам.

МВД Карелии ранее сообщило, что по фактам дистанционных хищений денежных средств только в январе возбуждено 121 уголовное дело, нанесенный потерпевшим ущерб составил более 3 миллионов рублей.

В связи с увеличением числа дистанционных обманов "Столица на Онего" провела опрос: Попадались ли вы когда-нибудь на удочку мошенников?

В голосовании приняли участие 419 человек, большинство из которых – 267 (63%) ответили, что не становились жертвами обмана, так как не доверяют незнакомцам.

Чуть не попались на удочку мошенников, но сумели вовремя их распознать 67 респондентов (15%).

С 56 участников опроса (13%), как выяснилось, просто нечего взять, поэтому они и не попадали в поле зрения мошенников.

И лишь 28 отвечающих (6%) признались, что поверили мошенникам и стали их жертвами.

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