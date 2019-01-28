ОПРОС: Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?

В понедельник в Петрозаводске начался демонтаж "Биг Бена".

Компания "РегионСтройПлюс" утром в понедельник приступила к демонтажу башни "Биг Бен".

По словам мастера подрядной организации, снос конструкции на площади Гагарина завершится к вечеру.

Позже все части башни погрузят и увезут в троллейбусное депо, как прописано в контракте подрядной организации и администрации Петрозаводска.

Во вторник "Биг Бена" больше не будет.

А вы жалеете, что его сносят?

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Смотрите наши фото и видео демонтажа башни на площади Гагарина.