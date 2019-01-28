Новости по теме
Загрузка...
В понедельник в Петрозаводске начался демонтаж "Биг Бена".
Компания "РегионСтройПлюс" утром в понедельник приступила к демонтажу башни "Биг Бен".
По словам мастера подрядной организации, снос конструкции на площади Гагарина завершится к вечеру.
Позже все части башни погрузят и увезут в троллейбусное депо, как прописано в контракте подрядной организации и администрации Петрозаводска.
Во вторник "Биг Бена" больше не будет.
А вы жалеете, что его сносят?
Ответить на вопрос можно здесь.
Смотрите наши фото и видео демонтажа башни на площади Гагарина.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
23.01.2019, 16:16
21.01.2019, 10:37
25.01.2019, 10:05
25.01.2019, 14:42
24.01.2019, 13:29
21.01.2019, 08:42
Аналитика
25.01.2019 13:12
Капитал
Многим хотелось бы увидеть список потенциальных резидентов промплощадки в Петрозаводске, которая строится в рамках ФЦП, и планируемые объёмы их инвестиций.
24.01.2019 13:29
23.01.2019 15:10
22.01.2019 12:44
22.01.2019 11:20
Чтиво
24.01.2019 13:44
Личное мнение
Карельские чиновники готовы потратить более 200 миллионов рублей на ремонт административных зданий к 100-летию республики и переоборудование правительственной столовой под ситуационный центр.
22.01.2019 12:32
21.01.2019 16:38
16.01.2019 16:00
Медиа
Опрос
Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?
Комментарии