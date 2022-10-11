Опрос жителей Петрозаводска показал, как они относятся к введению сокращенной рабочей недели

Переход на 4-дневную рабочую неделю поддерживает почти каждый второй житель Петрозаводска.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного агентством по трудоустройству SuperJob.

Больше всего идею сокращенной рабочей недели поддерживают жители города в возрасте до 34 лет — 63% от общего числа опрошенных. Среди женщин сторонников такой инициативы 65%, а среди мужчин — 54%.

67% респондентов в Петрозаводске считают, что в случае 4-дневной занятости они смогут выполнить тот же объем работы, что и за стандартные 5 рабочих дней. Еще 23% уверены, что это нереально. Уверенных в своих силах больше всего среди респондентов в возрасте до 34 лет (76%).



Освободившийся день 30% опрошенных проведут с семьей и детьми, 23% просто отдохнут, 15% займутся повышением квалификации и изучением иностранных языков. Каждый седьмой (16%) найдет на свободный день подработку, а каждый девятый (11%) уделит время домашним делам. Потратят день на хобби 9% опрошенных, на спорт и прогулки — 7%, на личные дела — 6%.